Andrezinho pede que Inter faça sua parte em casa A derrota para o Cruzeiro em pleno Beira-Rio foi lamentada pelo meia Andrezinho, autor do segundo gol do Internacional na partida de domingo, que terminou em 3 a 2. Para o jogador, a equipe precisa vencer seus jogos em Porto Alegre se quiser brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.