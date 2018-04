Andrezinho pode substituir Magrão no Internacional Com a ausência de Magrão, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Internacional pode ter uma equipe mais ofensiva para a partida contra o Vitória, sábado, em Salvador. No treino desta terça-feira, o técnico Tite acenou escalar o meia Andrezinho no lugar do volante suspenso, atuando ao lado do argentino D''Alessandro.