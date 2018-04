Andrezinho prega Vasco com foco na Copa do Brasil antes de final do Estadual

Para o meia Andrezinho, o elenco tem que manter a atenção no meio de semana para não ser surpreendido. E se colocou à disposição do treinador. "Se o Jorginho perguntar, tenho certeza que todos vão querer jogar. Eu não gosto de ficar fora, principalmente no momento bom da equipe, um momento bom particular. É uma decisão da comissão técnica. O trabalho é muito bem feito, a equipe vem correspondendo. A gente tem que separar a razão da emoção."

Andrezinho prega que o Vasco só volte a pensar no Botafogo, rival na decisão do Estadual, a partir de quinta-feira. Mesmo diante da expectativa de decidir um título no tradicional Maracanã.

"Todo garoto tem sonho de jogar no Maracanã, nós somos privilegiados. Mas hoje nosso foco é o Remo, a gente sabe que no futebol o céu e o inferno são muito próximos. Temos que passar de fase e a partir de quinta-feira pensar no Botafogo. Já tive oportunidade de jogar várias vezes no Maracanã, não tem comparação com qualquer outro estádio do mundo", declarou.