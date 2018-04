Andrigo treina em separado na reapresentação do Internacional O elenco do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira após ganhar folga no domingo, dia seguinte à vitória que lhe garantiu na final do Gauchão. E, no retorno aos trabalhos, o meia Andrigo treinou em separado, na companhia de Alex, desfalque no triunfo sobre o São José, no sábado.