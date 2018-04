Andrigo treina normalmente e Argel esboça zaga para final do Gaúcho O técnico Argel deu continuidade, nesta quarta-feira, à montagem da equipe para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Na atividade realizada sob sensação frio em Porto Alegre, o treinador desenhou a formação defensiva, com Paulo Cezar, Ernando, Paulão e Artur; Fabinho e Fernando Bob.