Anelka assina com Manchester City O atacante francês Nicolas Anelka assinou contrato nesta quinta-feira para atuar pelo Manchester City na próxima temporada. O anúncio foi feito por Kevin Keegan, ex-astro da seleção inglesa, que é um dos diretores da equipe inglesa. As cifras do contrato não foram anunciadas. Anelka, que estava no Paris Saint-Germain, é a segunda grande contratação do Manchester City, que subiu para a primeira divisão da Inglaterra nesta temporada. A primeira foi o veterano alemão Effenberg, do Bayern de Munique. Anelka não foi convocado para integrar a seleção francesa. Ele perdeu uma vaga no ataque para o novato Cisse, do Auxerre.