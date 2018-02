Anelka marca único gol do jogo e França vence a Lituânia Em uma partida de baixo nível técnico a Lituânia recebeu a França, neste sábado, em jogo válido pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2008, e perdeu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Anelka, aos 28 minutos do segundo tempo. Com resultado, a seleção francesa lidera o Grupo B com 12 pontos ao lado da Escócia, que venceu a Georgia por 2 a 1 também neste sábado, mas tem um saldo de gols pior que o da França. A Lituânia permanece em quinto lugar com quatro pontos e a Geórgia segue em sexto, com três. Fechando a rodada do grupo, as Ilhas Faroe perderam em casa para a Ucrânia por 2 a 0. Os visitantes seguem em terceiro lugar com nove pontos e os anfitriões estão em último com zero. Desfalcada dos jogadores Patrick Vieira, Thierry Henry, Franck Ribery e Louis Saha, a França jogou improvisada e sem nenhum armador em campo. Com isso, os atacantes ficaram isolados e praticamente não tocaram na bola durante o primeiro tempo. Na etapa complementar o jogo continuou muito ruim, sem grandes jogadas ou perigos de gol. Aos 28 minutos Anelka chutou despretensiosamente de fora da área e o goleiro da Lituânia pulou atrasado, deixando a bola entrar. Com o gol, os visitantes recuaram e os donos da casa não conseguiram reagir.