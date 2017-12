Anelka vai atuar no Liverpool O francês Nicolas Anelka não pára muito tempo em um clube. O atacante, de apenas 22 anos, foi cedido pelo Paris Saint-Germain por empréstimo para o Liverpool, até o fim da temporada de 2001-2002. O clube inglês, dirigido pelo francês Gerard Houllier, tem também prioridade na compra do passe, ao final desse período. Anelka havia ido para o PSG no meio do ano, depois de passar pelo Real Madrid (disputou o Mundial de Clubes no Brasil, em 2000) e pelo Arsenal, onde jogou dois anos. O artilheiro, de temperamento difícil, foi revelado no próprio PSG.