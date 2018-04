Angel pode voltar à seleção da Colômbia para eliminatórias

O atacante Juan Pablo Angel deve retornar à seleção colombiana para as próximas partidas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2010 contra Venezuela e Argentina, anunciou nesta terça-feira o técnico Jorge Luis Pinto. Angel, que no fim de semana sofreu uma pancada forte na cabeça durante partida em que seu time, o New York Red Bulls, foi derrotado pelo New England Revolution, é um dos atacantes mais experientes da Colômbia ainda em atividade. O atacante, de 32 anos e que marcou 19 gols na Liga dos Estados Unidos, chegou a ficar hospitalizado após o incidente. "Falei no domingo com ele (Angel), analisando uma possibilidade de vir defender a seleção da Colômbia", disse Pinto à rádio Caracol. "Gosto de sua característica de jogo, sua presença ofensiva. Ele trabalha bem na frente, e acho que pode ser útil para a seleção", acrescentou o treinador. Pinto disse ainda que o atacante se mostrou disposto a trabalhar e lutar por uma vaga entre os titulares da seleção. A Colômbia empatou por 0 x 0 com Brasil e Bolívia nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa da África do Sul. Os dois próximos jogos da equipe no torneio serão no dia 17 contra a Venezuela e no dia 20 contra a Argentina.