Angelim promete maior empenho da defesa do Flamengo O zagueiro Ronaldo Angelim admitiu nesta sexta-feira que a defesa do Flamengo está deixando a desejar neste início de Campeonato Carioca - a equipe levou seis gols nos primeiros quatro jogos. No entanto, Angelim prometeu que a defesa "dará a volta por cima" no clássico com o Fluminense, no domingo.