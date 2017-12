Angione renova com Flu por mais 1 ano De contrato renovado por mais um ano, o superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, informou que os laterais-esquerdo Paulo César, o direito, Flávio, além do zaguerio César, são as prioridades do clube para a renovação de contratos. O compromisso dos atletas com o Tricolor termina no final deste mês. César, que ficou no banco de reservas durante a disputa do Campeonato Brasileiro, disse estar contente com o interesse do Fluminense. "Minha intenção sempre foi a de permanecer no clube. A reserva me incomodou, mas me deu forças para treinar ainda mais", festejou o jogador.