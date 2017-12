Angione troca Flamengo pelo Fluminense Um dia após anunciar a contratação do novo técnico do Fluminense para a próxima temporada, o presidente do clube, David Fischel, explicou a escolha do treinador Valdyr Espinosa em lugar de Renato Gaúcho. ?Houve uma mudança de filosofia, com mais profissionalismo. Além disso, a experiência será importante para o funcionamento da estrutura.? Outro que volta ao clube é Paulo Angione, que estava no Flamengo, e será o novo gerente de Futebol do Tricolor. Num encontro com Renato Gaúcho, nesta terça-feira nas Laranjeiras, Fischel não esqueceu de enaltecer o trabalho do ex-treinador, lembrando que ele ajudou o time a sair do descenso no Campeonato Brasileiro. ?Renato enfrentou um dos momentos mais difíceis da história do clube e conseguiu alcançar os objetivos.? Espinosa se apresenta dia 5 com o restante do elenco. A diretoria tricolor informou que a pré-temporada deverá ser realizada em Juiz de Fora, em Minas Gerais.