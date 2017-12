Angioni confirma acerto com o Corinthians Paulo Angioni deverá ser apresentado nesta quinta-feira como o mais novo diretor de futebol do Corinthians. O acordo foi confirmado na tarde desta quarta-feira, pela assessoria do diretor. Psicólogo de formação e com um curso de administração esportiva no curriculo, Angioni estava trabalhando no Fluminense, clube do qual se desligou oficialmente hoje. Esta será a segunda vez que ele trabalha no Corinthians. A primeira experiência foi entre os anos de 94 e 97. Angioni trabalhou em vários dos grandes clubes do Brasil, como Flamengo, Vasco e Palmeiras. Teve também uma experiência na seleção brasileira. Entre 89 e 90 ele trabalhou como supervisor de futebol da seleção brasileira na Copa América e na Copa da Itália. Angioni deverá assumir a vaga aberta desde a saída de Roberto Rivellino.