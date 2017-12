Angioni nega discussão sobre prêmios O supervisor do Corinthians, Paulo Angioni, negou nesta sexta-feira que a discussão entre os jogadores do Corinthians após o jogo contra o São Caetano, na noite de quarta-feira, tenha sido motivada por divergências em torno da premiação. ?Eu lamento profundamente que seja criada uma situação mentirosa como essa. Quem cuida de premiação sou eu e em nenhum momento tivemos divergências ou discussão em torno desse assunto. O sistema de premiação dos jogadores está plenamente definido e não há mais o que se discutir?, disse Angioni. O dirigente negou ainda que o técnico Antônio Lopes tenha acetado uma premiação especial no caso de o time conquistar o título. Segundo ele, o prêmio de Lopes será idêntico ao dos jogadores. Angioni avalia que o Corinthians não é favorito ao título. ?Por ter sido o clube que mais investiu, ele entra com responsabilidade de ganhar muito maior que os outros. mas não é favorito?, disse.