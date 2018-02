Angioni pede paciência aos corintianos O Corinthians já deve mais de R$ 30 milhões. Tem mais de 50 ações trabalhistas contra o clube. O time, capenga no Brasileiro, quase foi rebaixado no Paulista. Trocou três vezes de treinador em 2004. A torcida já deu ovadas nos jogadores e ameaçou de morte presidente e dirigentes. Este cenário, que seria nada animador para a maioria das pessoas, acabou seduzindo o administrador, psicólogo e carioca Paulo Angioni. Largou o Fluminense e seus atrasos salariais e aceitou os não assumidos R$ 35 mil mensais para retornar a São Paulo. Aos 57 anos e a dois da aposentadoria imposta por sua família, ele jura que achou o clube ideal para fechar a sua carreira de mais de três décadas no futebol. Visionário ou otimista demais, ele garante uma ressurreição corintiana neste espaço de tempo. ?Essa crise é, na verdade, pura ansiedade, inconformismo. O Corinthians ganhou títulos demais nos últimos anos e ninguém aceita esse período de reestruturação. A emoção cega as pessoas. Essa raiva e essa pressão são excelentes. Todos cobram porque o Corinthians tem um dos maiores potenciais do mundo. Sinto que minha passagem por aqui será um marco, a chave de ouro na minha carreira.? Filho de um fiscal da Receita Federal, ala de futebol de salão do América e apaixonado pelo Fluminense, ele sempre sonhou em trabalhar no futebol. Mas queria comandar, ser dirigente. ?Fiz administração e psicologia pensando no futebol. Me encantava o desafio de melhor organizar um clube, comandar um grupo. Ter resultados. Brigar por conquistas. Sempre quis isso na minha vida. E as dificuldades sempre me estimularam.? Angioni sabe do que está falando. Começou administrando basquete e futebol de salão do Vasco em 70. Em 80, passou para o futebol. Depois, não parou mais: Flamengo, Fluminense, Corinthians e Palmeiras. ?Crise eu conheço bem. Clubes grandes despertam paixões tão grandes que todos acabam se esquecendo que estamos num país de terceiro mundo, em um cenário devastado pela falta de dinheiro. Faltam recursos para tudo. O produto futebol está desgastado pela crise. A saída é frieza e organização. É preciso ser profissional. Ter um grupo que dê resultados e lucros. Traçar uma meta e segui-la.? O discurso que parece frio foi aprimorado nos dois anos e meio que trabalhou no Palmeiras. ?No Palmeiras não. Foi na Parmalat. Aprendi a ver tudo de forma ainda mais profissional. Cheguei na época das vacas magras, quando a empresa já havia brecado as grandes contratações. Mesmo assim, fiz um trabalho marcante com o Luiz Felipe Scolari (o Palmeiras ganhou a Libertadores e foi vice mundial). O Corinthians e o Tite têm enorme potencial. Sei que é difícil para o corintiano, mas basta esquecer um pouco o coração. A reestruturação trará de volta a alegria.?