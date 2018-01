Angola convoca jogador do Barbarense O atacante Johnson, do União Barbarense, recebeu uma grata notícia nesta quinta-feira. Ele está convocado pela seleção angolana que vai enfrentar Camarões no próximo dia 6 de maio em Luanda, Angola. Esta é a primeira vez que o jogador é convocado para a seleção de seu país. Com 22 anos, Johnson saiu de seu país ainda amador e se tornou profissional aqui no Brasil, quando defendia o União de Araras. Depois passou por São Bernardo, Palestra, Santo André, Francana e Londrina. "Fico feliz pela oportunidade que me deram. É um sonho que estou realizando. Vou defender a seleção do meu país com muito orgulho", afirma o jogador, que viajará na terça-feira. A fase para Johnson é tão boa que o técnico Roberval Davino praticamente garantiu a presença dele como titular no jogo do próximo sábado contra o São Caetano, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O angolano substituirá Luiz Gustavo, suspenso pelo segundo cartão amarelo e que, ao lado do volante Henrique, já foram liberados pela diretoria com o Mirassol, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e é dirigido pelo técnico Luís Carlos Martins, que passou pelo time barbarense no começo do ano. A outra alteração que Roberval Davino vai fazer na equipe só será definida no vestiário momentos antes do jogo. Como o meia Alberto também está suspenso, Eduardo e Bira disputam a posição. Nesta quinta-feira o time faz o último coletivo da semana e viaja na sexta-feira para São Paulo, onde ficará concentrado para o jogo contra o São Caetano, que será no ABC. Com 16 pontos, o União Barbarense precisa conquistar apenas dois pontos para escapar do rebaixamento. Senão, dependerá dos adversários para saber se fica ou não na divisão principal.