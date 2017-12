Angola deixa Camarões perto da Copa A seleção de Angola não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com a lanterna Líbia, nesta sexta-feira, e deixou Camarões a um empate de conquistar a primeira vaga, entre todas as seleções que disputam eliminatórias, na Copa do Mundo de 2002. Vice-líderes do grupo A da zona africana, com 12 pontos, os angolanos podiam ficar mais perto de Camarões, que tem 15 e neste domingo joga em casa contra o vice-lanterna Togo. Os campeões de cada um dos cinco grupos garantirão vaga na Copa. Aos angolanos resta agora torcer por duas derrotas de Camarões, atual campeão olímpico e africano, e ainda vencer Togo na última rodada. Neste caso, as duas seleções terminariam com 15 pontos e a vaga seria decidida no saldo de gols. Nas eliminatórias, o número de vitórias não é considerado critério de desempate. Quem também está a um empate da classificação é a África do Sul, que no domingo enfrenta Burkina Fasso pelo Grupo E. No sábado, o destaque é o jogo Marrocos x Egito, pelo grupo C. Os marroquinos lideram com 12 pontos, contra 9 dos egípcios. Uma vitória deixará Marrocos numa posição cômoda, pois só poderiam ser alcançados pele Senegal. Com uma vitória egípcia, ou um empate, essa três seleções continuariam na luta. A rodada termina no domingo com quatros jogos pelos equilibrados grupos B e D: Libéria x Gana e Sudão x Nigéria (B), Costa do Marfim x Madagascar e Tunísia x Congo (D).