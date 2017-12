Angola e México vivem opostos na última rodada do Grupo D Angola e México vivem situações opostas na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Os angolanos arrancaram um heróico empate sem gols contra os mexicanos e passaram a acreditar em uma classificação para as oitavas-de-final. Para isso, precisa vencer o Irã e torcer para México perder para Portugal - neste caso, a definição seria no saldo de gols. Os mexicanos, no entanto, temem ficar de fora da segunda fase. ?Do jeito que estamos jogando, apesar de termos empatado com Angola, não acho Portugal possa ganhar de nós?, disse o meia Franco, do México, pouco convincente. Angola, por sua vez, é pura motivação. ?Há uma pequena chance de passarmos para a segunda fase. Temos que sonhar?, disse o atacante Akwá. ?Podemos sonhar agora e acreditamos que se vencermos, temos uma grande chance de seguirmos na Copa?, acrescentou o zagueiro Rui Marques.