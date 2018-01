Angola e Nigéria dividem a ponta: 1 a 1 A seleção de Angola conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 com a Nigéria, neste sábado, no campo do adversário, e se manteve firme na luta pela vaga para a Copa do Mundo de 2006. As duas equipes dividem a liderança do Grupo 4 das Eliminatórias Africanas, com 15 pontos cada. Os gols foram marcados por Okocha, para a Nigéria, e Enyeama, para Angola. Faltam duas rodadas para a definição da vaga. Só o campeão do grupo se classifica para o Mundial. A outra equipe na chave com chances é Zimbábue, com 11 pontos. No outro jogo deste sábado pelo Grupo 4, o Gabão passou a somar 9 pontos depois da vitória sobre Ruanda por 3 a 0. Pelo Grupo 1, Togo manteve a liderança, com 17 pontos, ao segurar, no campo adversário, o empate por 2 a 2 com Senegal, que agora tem 15 pontos, um atrás de Zâmbia, que bateu o Mali (5 pontos) por 2 a 1. No Grupo 2, Gana surpreendeu ao vencer a África do Sul por 2 a 0, na capital sul-africana. Agora as duas equipes dividem a liderança da chave, com 15 pontos cada. Com 12 pontos, a República Democrática do Congo foi derrotada por Burkina Faso (9 pontos) por 2 a 0. Pelo Grupo 5, Marrocos segurou o empate de 0 a 0 com o Quênia, no campo do adversário, e manteve a ponta, com 16 pontos. O Quênia tem 10, bem atrás de Tunísia (14) e Guiné (11). Sem chances de classificação, Botswana venceu Malawi por 3 a 1. Para este domingo estão previstos os seguintes jogos: Libéria x Congo, Camarões x Líbia, Costa do Marfim x Egito e Argélia x Zimbábue.