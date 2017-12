Angola está preocupada com bola aérea mexicana O técnico da Angola, Luis Oliveira Gonçalves, não deu descanso a seus jogadores e realizou nesta terça-feira uma dura sessão de treinos físicos e táticos sob uma temperatura de 34ºC, no Estádio Gunther Volker, em Celle. O técnico angolano está preocupado com a jogada aérea do México e quer que seus zagueiros tenham atenção nas bolas paradas. Por isso, ele pretende treinar várias jogadas táticas com seus jogadores. O atacante Pedro Mantorras, que havia sofrido uma indisposição, treinou normalmente com os demais jogadores. Outro que também participou dos treinos foi o goleiro João Ricardo, recuperado de dores nas costas. Já os mexicanos perderam o atacante Borgetti, que não participará da partida por causa de uma contratura muscular na perna esquerda. O jogo entre as duas seleções acontecerá na próxima sexta.