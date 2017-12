Angola faz segredo na escalação para encarar o Irã A seleção de Angola está guardando a sete chaves a estratégia de ataque para o duelo com o Irã, nesta quarta-feira, em Leipzig, pela terceira rodada do Grupo D. Ninguém fala se será um, dois ou até três atacantes escalados. ?Temos de fazer gols, então, seremos ofensivos?, limitou-se a dizer o assistente técnico Alvaro de Almeida Mabi. Angola tem chance de chegar às oitavas-de-final. Para isto, precisa vencer o Irã por pelo menos dois gols de vantagem e torcer para que Portugal ganhe do México, também na quarta-feira, mas em Gelsenkirchen. Os dois jogos estão marcados para às 11 horas (de Brasília).