Angola na Copa, pela primeira vez Saiu a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2006 nos confrontos decisivos deste sábado. Angola fez o que precisava para chegar ao seu primeiro Mundial: venceu Ruanda por 1 a 0, fora de casa, gol de Akwa. Pior para a Nigéria, que aplicou uma inútil goleada por 5 a 1 sobre o Zimbábue, em casa. As ?Águias? ficaram na segunda colocação do Grupo 4, com 21 pontos, mesma soma que os angolanos, mas levam desvantagem no critério de desempate: os confrontos diretos. Com isso, ficam de fora de uma Copa pela primeira vez desde 1994.