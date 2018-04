Angola prende dois envolvidos em ataque a seleção de Togo

O procurador angolano Antonio Nito disse em comunicado que as duas pessoas presas pertencem à Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC), um movimento separatista que há três décadas trava uma guerra com o governo angolano.

"Os dois elementos da FLEC foram capturados no local do incidente, a estrada de Massabi, que liga os dois países (Angola e Congo)", disse o procurador no comunicado, publicado no site na Internet da agência de notícias estatal Angop.

(Reportagem de Henrique Almeida)