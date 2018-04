Angola prende dois suspeitos de ataque à seleção do Togo

A polícia de Angola prendeu nesta segunda-feira dois suspeitos de envolvimento no ataque à seleção de futebol do Togo, segundo a Rádio Nacional de Angola.

Os dois homens foram detidos no enclave de Cabinda, no norte do país, onde ocorreu o ataque, na última sexta-feira.

Três togoleses morreram quando o ônibus em que a seleção viajava foi atingido por tiros de metralhadoras durante quase 30 minutos. O time havia acabado de entrar no território angolano para participar da Copa das Nações Africanas, iniciada no domingo.

Uma facção do grupo rebelde Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (Flec) assumiu a responsabilidade pelo atentado.

Luto

Na noite de domingo, a equipe do Togo partiu de Angola e voltou para casa, onde foi declarado três dias de luto oficial.

Há rumores de que os jogadores gostariam de ter permanecido na Copa, mas receberam ordens do governo para retornar a seu país e observar o luto.

O primeiro-ministro togolês, Gilbert Huongbo, descreveu a emboscada como um acontecimento "vergonhoso" para o futebol africano, e criticou o governo angolano por não dar segurança suficiente às seleções que participam da Copa.

O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, condenou o ataque na cerimônia de abertura da Copa das Nações, quando foi observado um minuto de silêncio.