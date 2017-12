Angola tem reforço psicológico para o jogo contra o México Laurindo Vieira, da Universidade Católica de Luanda, é principal reforço de Angola para a partida desta sexta-feira (17), em Hannover, contra o México, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Ele não é atacante e nem tão pouco um meia, mas sim um psicólogo, trazido para ajudar os jogadores angolanos a ter a confiança necessária para o jogo decisivo. "Esta tarde eles terão mais uma palestra com o psicólogo que vai falar sobre confiança e poder de fortalecer a mente", explicou nesta quarta-feira o porta-voz da seleção angolana, Arlindo Macedo. "Não sei exatamente o que eles fazem nestas palestra, mas os jogadores saem rindo e brincando sobre quem está usando mais qual lado do cérebro", continuou. A derrota para Portugal, na estréia, colocou em risco o cargo do técnico Luis Oliveira Gonçalves. A direção da seleção angolana decidiu, então, contratar um psicólogo e um especialista em estatística. Além do "treino motivacional", os jogadores angolanos assistiram alguns vídeos do México, inclusive o da vitória sobre o Irã, por 3 a 1, do último sábado. Para Angola, o jogo contra os aztecas é decisivo, já que uma derrota praticamente tira qualquer chance de classificação.