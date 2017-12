Angola vence amistoso contra seleção regional alemã Estreante em Copa do Mundo, a seleção de Angola derrotou nesta quinta-feira um selecionado de jogadores da região alemã de Celle, onde está concentrada, por 5 a 3. Os "Palancas Negras" ainda enfrentarão em sua preparação para o Mundial a Argentina, no dia 30 de maio, em Salerno (ITA), e a Turquia, no dia 2 de junho em Sittard (HOL). A presença da seleção de Angola em Celle alterou a rotina do local. Os organizadores do estádio da cidade reforçaram o número de pessoas nas bilheterias, diante do inusitado interesse provocado pela partida de Angola contra o time local. Cerca de 10 mil pessoas assistiram ao jogo. A equipe comandada pelo treinador Luis Oliveira Gonçalves fará a sua estréia na Copa do Mundo contra Portugal, no dia 11 de junho, em Colônia, pelo Grupo D. Os angolas ainda enfrentarão na primeira fase México e Irã.