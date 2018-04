Angola vence Malavi e lidera grupo da Copa Africana A seleção de Angola conseguiu se recuperar do desastroso empate com Mali por 4 a 4 na abertura da Copa Africana de Nações e conseguiu, nesta quinta-feira, a sua primeira vitória na competição. Em Luanda, os anfitriões derrotaram a seleção de Malavi por 2 a 0, em jogo válido pelo Grupo A do torneio.