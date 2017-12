Angolano estréia sexta na Portuguesa A Portuguesa só vai jogar na sexta-feira com a Anapolina, em Anápolis, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o técnico Giba praticamente já definiu a escalação para tentar buscar pontos no interior de Goiás. A principal novidade será a estréia do atacante Johnson, que substituirá Leandro Amaral, suspenso com três cartões amarelos. "Ele é rápido e pode ser importante para puxar os contra-ataques", explicou Giba, que em princípio pensava em colocar Celsinho, jovem promessa de apenas 16 anos. "Este será um jogo pesado para colocar o menino", ponderou. Assim, a opção recaiu para o angolano que nesta temporada já defendeu dois clubes: o América no Campeonato Paulista e depois o Juventus, onde sagrou-se campeão paulista da Série A-2. Além de perder Leandro, o técnico ficou também sem o volante Almir, expulso na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, sexta-feira, no Canindé. Por outro lado, três titulares estarão voltando após cumprirem suspensão: o goleiro Gléguer que entra na vaga de Fava, o lateral-esquerdo Leonardo que ocupa o lugar de Deivid e o volante Rodrigo Pontes na lacuna aberta por Almir. Nesta segunda-feira, os jogadores realizaram treinos físicos pela manhã com o fisicultor Lino Fachini Júnior e à tarde participaram de um treino em campo reduzido sob comando de Giba. Com 27 pontos, a Portuguesa está em quatro lugar, se mantendo desde a primeira rodada na zona de classificação. É um motivo a mais para que a comissão técnica e a diretoria acreditem que a vaga na segunda fase está mesmo bem perto. A conta é atingir os 32 pontos, portanto, seriam necessários somar cinco pontos nos cinco jogos que restam: Anapolina, Paulista e Vitória fora de casa; Sport e Grêmio, no Canindé, em dois confrontos diretos.