Animada, Seleção desembarca no Rio Bastante motivados após a boa apresentação no amistoso contra a Catalunha, quando o Brasil venceu por 5 a 2, os jogadores e membros da comissão técnica da Seleção desembacaram na manhã desta quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. ?Estamos conseguindo aproveitar a nossa qualidade técnica e impor aos adversários nosso ritmo de jogo. O toque de bola da seleção tem sido fundamental para o bom desempenho da equipe?, disse o técnico Carlos Alberto Parreira. Todos foram unânimes, no entanto, em destacar as dificuldades que a Seleção vai encontrar na partida contra a Argentina, dia 2 de junho, no Mineirão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. ?Sem dúvida vai ser um jogo muito dificil e eu até espero que a torcida tenha paciência porque o gol tanto pode sair no começo, como apenas no final da partida. O mais importante é que os últimos jogos nos deixaram otimistas, e mostraram que a seleção, aos poucos, vai se ajustando?, acrescentou o técnico. Apenas quatro jogadores não desembacaram hoje pela manhã no Rio: Dida, Cafu e Kaká (todos do Milan) e o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho. Eles deverão chegar ao Brasil nesta quinta-feira. A seleção fica de folga até amanhã e na sexta grupo se reúne na Granja Comari, em Teresópolis, para o inicio de preparação para os jogos contra Argentina e Chile. RONALDO - O atacante Ronaldo não conversou com os jornalistas no desembarque. Disse que só falaria à tarde, durante a cerimônia de assinatura de um convênio em que que vai contribuir para a restauração de um teatro na favela de Cidade de Deus, na zona Oeste do Rio.