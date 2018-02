Animada, Seleção embarca para o Chile Embalada pela vitória por 3 a 1 sobre a Argentina na noite de ontem, no Mineirão, a Seleção Brasileira embarca em vôo fretado na tarde desta quinta-feira para Santiago, onde no domingo enfrenta o Chile pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A equipe deverá chegar à capital chilena no início da noite e fará treinamentos somente na sexta-feira. O ténico Carlos Alberto Parreira quer aproveitar os dois dias de treinos no Chile, para decidir quem será o substituto de Zé Roberto, que levou o segundo cartão amarelo e está fora do jogo de domingo. Parreira deverá escolher entre duas opções. A primeira será a entrada do meia Edu. O jogador foi um dos destaques do Arsenal na última temporada. Além disso, entrou bem nos amistosos em que foi escalado e vem ganhando espaços. A segunda opção será Gilberto Silva - que cumpriu suspensão automática contra a Argentina e agora está liberado. Gilberto era titular até sair por causa da suspensão, mas deve perder lugar no time. Parreira deu indicações de que deve optar pelo ex-corintiano Edu. Brasil e Chile vão jogar no domingo às 22h30 (de Brasília), num horário que atende a interesses da comissão técnica da seleção chilena. Desta vez, a Globo - que detém os direitos de transmissão - não teve responsabilidade. Foram os cartolas da Conmebol, em parceria com os da Federação Chilena, que determinaram o horário. Para os responsáveis pelo futebol no Chile, o frio por lá nessa época do ano pode ajudar a seleção local. A própria Globo desaprova o horário, considerado inadequado para sua grade de programação. Mas os chilenos estão adorando a idéia. Apostam que o fato de a temperatura estar baixa nessa época do ano em seu país pode favorecer o time da casa, contra uma equipe de atletas nascidos num território de clima tropical. A previsão é que a temperatura chegue a 1 grau negativo em Santiago no momento do jogo. Os chilenos se esquecem no entanto, que quase todos os jogadores brasileiros atuam na Europa e estão acostumados com as baixas temperaturas.