Animado com novo técnico, Fluminense busca vitória contra o Barra Mansa Embalado com a contratação do técnico Ricardo Drubscky, que já estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Cabofriense, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 18h30, para enfrentar o Barra Mansa, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), pela 13.ª rodada do Campeonato Carioca.