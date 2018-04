Animado, Coritiba pega São Caetano As boas apresentações que o Coritiba tem feito fora de casa este ano são mais uma motivação para o jogo deste sábado, às 18h30, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Uma vitória simples do Coritiba levará a decisão para os pênaltis, que os jogadores treinaram na manhã desta sexta-feira. Para ficar com a vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, o time precisa de uma vitória por dois ou mais gols, que é o objetivo do grupo. No primeiro confronto, o São Caetano venceu por 2 a 1. "O São Caetano é um desafio e a gente crê que vai conseguir superá-lo, até em razão das boas atuações fora de casa", disse o volante Roberto Brum. "Se a gente jogar como jogou contra o São Paulo, tenho certeza que vamos evitar a decisão por pênaltis." Quarta-feira, o Coritiba venceu o São Paulo no Morumbi, por 3 a 2. A sensação de tranqüilidade é expressa também pelo técnico Antônio Lopes. "Eu estou satisfeito com o rendimento do time, principalmente porque atuamos bem em duas partidas sucessivas. Isso me faz ter esperanças de classificação", afirmou. Diferente do que fez na primeira partida contra o São Caetano, quando deixou fora o volante Ataliba, o meia Capixaba e o atacante Aristizábal, desta vez ninguém será poupado. A única alteração que deve ser realizada em relação ao time que venceu o São Paulo é o retorno de Pepo na lateral-direita, em razão de Tesser não estar inscrito para a competição sul-americana. Apesar de ser volante, Pepo tem atuado pela direita devido às contusões de Jucemar e Rafinha.