Animado, Flu recebe Paraná no Maracanã A primeira vitória no Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, deu novo ânimo aos jogadores do Fluminense que querem repetir o desempenho contra o Paraná, neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela quinta rodada da competição. O técnico tricolor Renato Gaúcho frisou que o rendimento da equipe tem melhorado e, com isso, os bons resultados estão voltando a aparecer. Após cumprir suspensão automática, o volante Marcão retorna ao time, no lugar de Djair. O jogador disse estar pronto para reassumir a condição de capitão do Fluminense e levar o clube a sua segunda vitória no Brasileiro. Apesar da volta de Marcão, o técnico do Fluminense não pôde escalar o zagueiro Zé Carlos, por causa de uma contusão, e o meia Alex Oliveira, que cumprirá suspensão automática. Rodolfo e Zada são os substitutos, respectivamente. A única dúvida de Gaúcho para escalar o time está no ataque. Sorato, que estreou no Fluminense marcando dois gols contra o Internacional na quinta-feira, se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. O atleta vai realizar um teste para saber ser tem condições de enfrentar o Paraná. Se Sorato não puder jogar, Fábio Bala será seu substituto. No Fluminense todos concordam que mais uma vitória amenizará a situação delicada da equipe no Brasileiro. Afinal, em quatro jogos, o clube conquistou o mesmo número de pontos, vencendo uma vez, empatando outra e sendo derrotado em duas ocasiões. A equipe deve jogar com Kléber; Jancarlos, César, Rodolfo e Jadílson; Marcão, Marciel, Zada e Carlos Alberto; Ademílson e Sorato (Fábio Bala).