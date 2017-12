Animado, Inter pega Boca na Bombonera O inesperado rompimento nos meniscos de Gavillán no jogo contra o São Caetano, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, fez o Inter perder mais um titular para a partida de ida contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira à noite, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires. O técnico Muricy Ramalho já definiu que Álvaro será o substituto do volante paraguaio, tornando o time um pouco mais defensivo que o normal: "Ele vai fazer falta, o time é jovem. O negócio é não mudar muito a forma de jogar", lamentou o técnico Muricy Ramalho. O jogo, que é tratado como o mais importante do ano pelo Inter, terá mais de três mil torcedores colorados na Bombonera para incentivar o time, que há 11 anos não disputava uma competição continental: "É bom ver a empolgação da torcida, que volta a vibrar novamente com o time", afirmou o entusiasmado presidente do Inter, Fernando Carvalho. Drama - Após seis derrotas consecutivas fora de casa no Torneio Apertura - uma seqüência de 524 minutos sem marcar gols - a equipe argentina entrará em campo disposta a superar uma crise histórica, que contrasta com a glória atingida com os nove títulos conquistados nos últimos seis anos. Diante do mau momento, o elenco do Boca afirma que a única maneira de salvar um péssimo ano é ganhando a sul-americana, um título que em outros tempos não era uma prioridade. O Boca Juniors jogava seus compromissos pela Sul-americana na cidade de Salta, no norte do país, graças a um contrato com o governo da província do mesmo nome, mas os jogadores pediram à diretoria para voltar ao estádio de La Bombonera, afirmando que a torcida será muito útil para um bom resultado. Para a partida, o técnico Jorge Benítez escalará Guillermo Barros Schelotto, Palermo e Tévez no ataque, e colocará os atletas mais experientes da equipe, como Schiavi, Traverso, Cagna e Cascini.