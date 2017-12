Animado, Ituano ainda busca reforços A primeira vitória do Ituano no Campeonato Brasileiro da Série B, sobre o Caxias, na terça-feira, serviu de estímulo para a diretoria do clube, que promete buscar pelo menos mais quatro reforços para o técnico Leandro Campos. As prioridades são um lateral-esquerdo, um zagueiro e mais dois meio-campistas. O empresário Oliveira Júnior, que administra o clube, já autorizou o técnico a observar jogadores em outras competições, inclusive na Copa do Brasil. Os nomes, porém, estão sendo mantidos em sigilo. "Isso é de praxe para que não atrapalhe as ne gociações", explicou o supervisor de futebol, Homero Santarelli. No momento, o Ituano soma cinco pontos, com os empates com o Brasiliense, por 1 a 1, em casa, e com o CRB, por 0 a 0, em Alagoas. A vitória sobre o Caxias deixou o time paulista na vice-liderança da Série B. Seu próximo jogo será contra a Anapolina, em Anápolis, dia 15 de maio.