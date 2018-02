Animado, Leão sonha com Luis Figo Sustentado pela liderança folgada no Campeonato Paulista e pela boa campanha na Libertadores, o técnico Emerson Leão resolveu ?explorar? um pouco mais o presidente Marcelo Portugual Gouvêa. O treinador disse nesta sexta-feira que vai pedir um presente ao dirigente: quer a contratação do meia português Luis Figo, um dos primeiros a serem degolados na reformulação a ser feita no Real Madrid - eliminado logo nas oitavas-de-final da Liga dos Campeoões da Europa. Leão acha que o jogador poderia se sentir tentado a passar uma curta temporada no Brasil e não custaria nada ao São Paulo fazer a proposta ao português. ?Ouvi dizer que o Real estaria pensando em dispensar alguns galácticos e vou falar para ele (Gouvêa) que eu estou interessado?. Depois da vitória sobre o Universidad de Chile (4 a 2) no meio da semana pela Libertadores, o São Paulo volta a campo neste sábado pelo Estadual. Enfrenta o Rio Branco no Morumbi e terá a volta da dupla de ataque - Tardelli e Grafite.