Animado, Lúcio já fala em renovar com o Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Lúcio chegou cheio de confiança no Palmeiras e deixou claro que, se depender dele, sua passagem pelo clube será duradoura. Com contrato até dezembro de 2015, ele já fala até em renovar contrato e nega pensar em aposentadoria.

"Difícil prever o futuro, mas espero que além desses dois anos fique mais tempo. Quero renovar contrato e quem sabe jogar mais. Estou bem fisicamente", avisou o zagueiro, que já treinou com o grupo nesta sexta-feira.

Com 35 anos, Lúcio já se candidata a ser um dos líderes do jovem elenco palmeirense. "No que eu puder ajudar os mais jovens, vou fazer isso. Pela minha experiência, posso ajudar os mais jovens a fazer com que todo mundo fique bem e se ajude nesta temporada."

O jogador disse que escolheu assinar com o Palmeiras pela postura da diretoria e por querer continuar em São Paulo. "Estou bem adaptado em São Paulo e o Palmeiras mostrou um grande interesse. Isso foi fundamental,o mais importante é quando você é querido em um lugar e isso me deixou motivado por fazer parte deste clube", explicou.