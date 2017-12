Animado, Palmas tenta uma vaga no Sul Embalado pelos bons resultados obtidos até agora, o time do Palmas vai tentar conquistar uma vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil. Amanhã enfrenta outra equipe-surpresa da Copa do Brasil, o XV de Novembro, e o jogo será disputado às 20h30, no estádio Sady Schmidt, em Campo Bom (RS) e terá arbitragem de Luiz Antônio da Silva (RJ). "Estamos empenhados e determinados a alcançar esta conquista", avalia o técnico Carlos Magno. "Não queremos perder chances nem pontos neste jogo para, se possível, decidir a vaga jogando em casa". Sem o goleiro Leandro Lopes e o volante Rogério (suspensos), o técnico Carlos Magno terá de mudar o time com as entradas de Rubens, no gol, e de Quezado ou Neuran no meio-campo. Nas oitavas-de-final o Palmas empatou (1x1) e depois venceu (3x2) o Gama (DF). O time de Brasília entrou com recurso tentando impugnar a partida, mas foi derrotado no STJD da CBF.