Animado, Paulista sonha com classificação A vitória de 3 a 1 sobre o Marília fora de casa, empolgou os jogadores do Paulista. Animados pela vice-liderança, com 10 pontos, ao lado do Palmeiras no Grupo 2 - está apenas atrás do Santos - os atletas acreditam que a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista está mais próxima. Com a boa fase, o lateral-esquerdo Galego pede o apoio dos torcedores jundiaienses. "Se vencermos todos jogos que restam em casa, garantiremos a vaga. Por isso, o apoio dos torcedores é importante", disse. O time joga em Jundiaí contra Santo André, Santos e Mogi Mirim. "Sabemos que ainda restam cinco jogos para o término dessa fase, mas estamos muito confiantes", afirmou o atacante Izaías, que marcou dois gols na competição.