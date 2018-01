Animado, São Caetano volta a trabalhar Os jogadores do São Caetano voltaram aos treinamentos nesta quarta-feira cedo, após a folga de dois dias. O clima de paz assegurado com a vitória sobre o Criciúma, por 3 a 2, deixou o grupo animado e o técnico Mário Sérgio já pode contar com vários reforços conseguidos pela diretoria. Mas ele já adiantou que não vai precipitar a escalação de nenhum jogador que não esteja totalmente ambientado. O time enfrenta o Fortaleza, domingo na capital cearense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio também acha cedo para anunciar a escalação. Sempre expõe seu pensamento de que "o time deve jogar mais fechado fora de casa". O zagueiro Dininho e o lateral-esquerdo Zé Carlos estão liberados pelo departamento médico. Quem está muito animado em estrear é o experiente Elivélton, ex-Ponte Preta, que está em plena forma física e técnica. "Posso jogar tanto na lateral como no meio-campo. É só o "professor" (Mário Sérgio) mandar". O técnico também terá mais opções ofensivas. Além da boa estréia de Denni, que marcou um dos gols na vitória sobre o Criciúma, por 3 a 2, ele poderá contar com Jales, artilheiro do América no Paulistão, com 12 gols. Ele é alto e forte e passa a ser uma alternativa para o jogo aéreo.