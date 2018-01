Animado, Vitória quer vencer o Vasco A fase não poderia ser melhor para o Vitória. Depois de vencer o Paysandu em Belém na rodada passada do Campeonato Brasileiro, eliminou quarta-feira o Atlético (RR) pela Copa do Brasil e agora pega o Vasco pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo em altíssimo astral, esperando que o Estádio Manoel Barradas lote. O técnico Joel Santana terá o retorno do goleiro Paulo Musse que superou uma contusão no tornozelo esquerdo. Mas não contará com o atacante Alan Delon que foi expulso na partida passada. O volante Xavier é dúvida pois, como o goleiro Paulo Musse, também se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. Se Xavier não jogar Joel provavelmente escalará o meia atacante Vânder que não atuou contra o Paysandu devido a uma contusão já superada. Nesse caso, o esquema seria ofensivo, procurando tirar vantagem das deficiências da zaga vascaína.