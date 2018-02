Anistia Internacional quer usar Copa 2014 para chamar atenção

A Anistia Internacional planeja usar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil para chamar a atenção do mundo sobre as violações aos direitos humanos no País. "Os olhos do mundo estarão voltados ao Brasil", afirmou Tim Cahill, pesquisador da Anistia para assuntos relacionados ao País. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a entidade com sede em Londres está liderando uma campanha para alertar a opinião pública sobre as violações aos direitos humanos na China. A porta-voz da Anistia na Suíça, Manon Schick, confirmou que a entidade usaria o evento no Brasil "para levantar questões profundas, como a situação das prisões e a violência da polícia". A Anistia admite que ainda não começou a preparar a campanha no caso do Brasil e deixa claro que espera que, até 2014, a situação no País esteja bem melhor. Mas a entidade garante que não perderá a oportunidade. "Esses eventos são grandes vitrines", afirmou Cahill. Para o ativista, a forma pela qual a polícia do Rio de Janeiro tentou "limpar" a cidade antes dos Jogos Pan-Americanos deixou uma má impressão entre os defensores de direitos humanos. "Ficamos muito preocupados com a ação da polícia no Morro do Alemão, por exemplo, antes dos Jogos. Isso é algo que não pode se repetir", afirmou Cahill. A questão da violência no Brasil foi alvo de uma polêmica já no dia em que a Fifa anunciou que o País sediaria a Copa, há cerca de um mês. Uma jornalista canadense perguntou ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, como o País se prepararia para evitar os altos índices de assassinatos. Teixeira, irritado, pediu para saber detalhes de quem era a jornalista que fazia a pergunta e lembrou que os índices de violência no Rio cairiam de forma importante durante o Panamericano. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, chegou a pedir que a imprensa "mostrasse respeito" ao Brasil. Mais tarde, o técnico Dunga também atacou o fato de a questão de ter sido colocada. Para várias entidades de direitos humanos, porém, os eventos esportivos estão se transformando em plataformas perfeitas para divulgar um problema existente num país. No caso da China, os ativistas pressionam por maiores liberdades e criticam duramente o Comitê Olímpico Internacional pela decisão de levar os Jogos à Pequim. No próximo ano, a Anistia também aproveitará a Eurocopa na Suíça para mostrar o tráfico de mulheres e crianças de países pobres para a Europa e que são usadas, entre outras coisas, na prostituição.