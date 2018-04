Aniversariante, Ceni quer taça em 20.º ano no São Paulo

O goleiro Rogério Ceni completa 37 anos nesta sexta-feira em uma temporada especialmente marcante para a sua carreira. O jogador fixou como principal objetivo a conquista de mais um título da Copa Libertadores naquele que será o seu vigésimo ano completado no São Paulo, já que em 1990 ele foi aprovado em um teste para jogar pelo clube.

Veja também:

No São Paulo, Souto revela mágoa e contrato mais longo

"É uma data especial para mim. Espero que possamos comemorar com um grande título, como a Libertadores. Desde 2005 não vencemos esta competição e acho que chegou o momento certo", afirmou Rogério Ceni, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Mesmo já tendo sido campeão de todos os títulos importantes que poderia sonhar em conquistar com a camisa do clube, Rogério Ceni garante estar motivado para buscar mais um troféu de peso, depois de ter vivido um 2009 complicado, no qual sofreu com uma série de lesões.

"Vamos torcer para formar um time competitivo, da altura da tradição do São Paulo. Essa é minha grande motivação. Motivação maior que estar aqui não existe. E o quarto título da Libertadores seria fantástico. Isso motiva qualquer jogador", reforçou.

Campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes da Fifa, do Brasileirão, entre outros títulos obtidos, Rogério, porém, renegou a condição de jogador lendário da história do São Paulo ao comentar o fato de o preparador físico do clube, Sérgio Rocha, o considerá-lo como tal, conforme falou ao site do clube nesta sexta-feira.

"Eu agradeço ao Sérgio. Crescemos juntos aqui dentro. É um cara especial. Mas é difícil falar sobre essa coisa de lenda. Eu sei das coisas que eu fiz aqui. Sei o quanto ajudei até hoje e espero ajudar ainda mais. O reconhecimento vem com o passar dos anos pelo público", ressaltou.