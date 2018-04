Planejando ganhar ainda mais títulos com a camisa do São Paulo, Rogério Ceni completa 40 anos nesta terça. O goleiro, que chegou no Tricolor em 1990 e assumiu a titularidade em 1997, é considerado um exemplo de profissionalismo, o que levou torcedores do São Paulo e até mesmo dos rivais a parabenizá-lo pela internet.