Annan visita a Fifa e torce pelo Brasil A autoridade máxima das Nações Unidas, Kofi Annan, declarou seu apoio à seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Annan esteve nesta quarta-feira pela primeira vez na sede da Fifa, a Suíça, para debater formas de usar o futebol para aproximar comunidades em conflito. Questionado se apoiaria um país no Mundial da Alemanha, Annan respondeu: ?Gosto do jeito de jogar dos brasileiros?. Annan indicou que poderá comparecer à Copa do Mundo organizada pela Fifa, entidade com mais membros que a própria ONU. Tanto Annan como o presidente da Fifa, Joseph Blatter, estiveram envolvidos nos últimos anos em escândalos envolvendo suas organizações, mas até agora sobreviveram nos respectivas cargos.