Anpolina e Joinville ganham na Série B Com um gol no último minuto do jogo, a Anapolina-GO conseguiu sua terceira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano recebeu o Avaí-SC no estádio Jonas Duarte, neste sábado, e ganhou de virada por 2 a 1. Os gols foram marcados por Jocimar e Pantera, enquanto Evando abriu o placar para os catarinenses. Com a vitória, a Anapolina alcançou a 13ª colocação na classificação, com nove pontos ganhos. O Avaí, que já esteve entre os líderes, caiu de rendimento e está atualmente em 17º lugar, com oito pontos. No estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville-SC, o time da casa também conseguiu sua terceira vitória na competição. Sem dar chances ao adversário, o Joinville fez 3 a 0 no América-RN e deixou o time potiguar em uma situação difícil na tabela. Maurício, Pau linho e Reinaldo Mineiro marcaram os gols da vitória. Assim, o Joinville saltou para o 14º posto na classificação geral, com nove pontos, enquanto o América caiu mais uma posição e já é o 21º, com cinco pontos. Neste domingo, duas partidas completam a 7ª rodada da Série B. Às 11 horas, o Paulista recebe o Ceará, em Jundiaí. E às 16h30, o líder Brasiliense-DF encara o Caxias-RS, no Distrito Federal.