Anselmo: a aposta do Palmeiras O futebol está cheio de histórias insólitas, mas poucas chegam ao conhecimento do público. Em certos casos, quando isso ocorre, é até compreensível por que são omitidas. É o caso de Anselmo, que despertou a atenção de um empresário e ?virou? jogador sem passar por escolinhas ? e ele hoje é uma aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo para o ataque do Palmeiras no Supercampeonato Paulista. ?Olha esse negão (sic), tem pinta de ser bom de bola?, comentou com o amigo Mizinho o empresário Lúcio de Sousa, diante de uma barraca na feira de Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro, em um domingo, há quatro anos. Leia mais no Jornal da Tarde