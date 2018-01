Anselmo agita o ambiente no Palmeiras Declarações de Anselmo, reivindicando um lugar no time, voltaram a deixar o ambiente pesado no Palmeiras. Revoltado por não ter sido aproveitado nas duas partidas recentes, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra Mogi Mirim e Botafogo, o atacante está se sentindo injustiçado pelo técnico Jair Picerni e criticou a postura da diretoria, que anunciou interesse em outro jogador para a posição. ?Poderia estar sendo melhor aproveitado, ser mais útil ao esquema do Jair. Estou chateado, cheguei até a brigar com minha esposa por causa dessa situação. Só o treinador pode dizer porque não sou titular e o que falta para que isso aconteça. Acatei suas determinações e vou lutar para enfrentar o América-MG sábado. Afinal, já mostrei que tenho condições. Jogador que se acomoda não merece vestir a camisa do Palmeiras. Não quero ir embora, mas é ruim entrar na equipe apenas quando um outro jogador se contunde. Além disso, o Picerni havia garantido que o grupo estava fechado para a Série B. Mas bastou o empate contra o Botafogo para a diretoria anunciar que está interessada na contratação de um atacante.? A polêmica aumentou quando o volante Magrão soube do teor da entrevista. Sem medir as palavras, criticou a postura do companheiro e o acusou de não estar pensando no grupo. ?Vou falar como representante da equipe. O Anselmo deveria ter pensado mais antes de falar alguma m.... Deveria ter se manifestado primeiro com a gente antes de procurar a imprensa. Tentamos explicar aos jogadores mais novos que o importante agora é se fixar no Palmeiras e não no lado individual de cada um. Tirando o Marcos, ninguém ganhou nada aqui. O Vágner e o Alceu, por exemplo, entenderam e estão quietos. São humildes. Mas alguns acham que o Palmeiras de hoje é o mesmo de 1993. Se esquecem que estamos na Segunda Divisão. Quem não está satisfeito tem de pedir para ir embora. No entanto, não é todo mundo que vai encontrar mercado ao sair daqui.? Magrão disse também que Anselmo quebrou um pacto firmado entre os jogadores. ?Depois das declarações dadas pelo Adãozinho, pelo Zinho, pelo Pedrinho, pelo Thiago Gentil e pelo Muñoz contra o Picerni, combinamos que mais nada iria vazar para a imprensa e que os problemas seriam resolvidos internamente. Mas tem gente que não ganhou nada e que, mesmo assim, acha que tem condições de reivindicar a posição de titular. Sinceramente, essa situação me fez pensar em desistir de continuar lutando pelo Palmeiras. A gente se mata para tentar levar o time à Primeira Divisão e dá a cara para bater. Mas se cada um tirar o corpo fora, a situação vai ficar igual à do ano passado, quando o clube foi rebaixado.?