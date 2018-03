Anselmo é a única dúvida de Estevam Para fugir dos eventuais espiões do adversário, a comissão técnica da Ponte Preta antecipou o coletivo para o jogo contra o Paulista, sábado, às 18 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O treinamento foi realizado no início da noite desta quarta-feira, mesmo horário do jogo válido pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. Inicialmente o coletivo estava programado para esta quinta-feira à tarde no gramado do Moisés Lucarelli, mas foi antecipado no Centro de Treinamento do clube. A grande ausência foi o centroavante Anselmo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Mas ele treinou fisicamente, dando voltas no campo sob análise do fisioterapeuta Eduardo Basso. "Houve uma melhora acentuada do problemas, mas vamos aguardar mais dois dias para dar uma posição final", avisou o médico André Paraíso Forti. Na verdade, o técnico Estevam Soares só aguarda uma posição dos médicos para confirmar o time. Caso Anselmo seja vetado, Roger será mantido no comando do ataque, uma vez que ele já atuou na derrota para o Rio Branco por 2 a 1. "Não há muito o que mexer no time. A idéia é manter a mesma estrutura que funcionou bem na fase anterior", disse o técnico.