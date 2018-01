Anselmo faz 2 e Palmeiras bate Ituano Anselmo brilhou sozinho e garantiu a vitória do Palmeiras, nesta quinta-feira à noite, por 2 a 1, sobre o Ituano no Palestra Itália. O jogador, que ainda mora no alojamento do clube e iniciou o Campeonato Paulista como oitava opção para o ataque, marcou dois gols (os dois primeiros com a camisa do clube em partidas oficiais) e deixou o estádio ovacionado. Com o resultado, o Palmeiras chegou à vice-liderança do Grupo 1 com a 9 pontos, um a menos que o líder Barbarense. Volta a jogar quarta-feira contra a Ponte Preta em Campinas, jogo adiado da segunda rodada. No entanto, o resultado não escondeu as deficiências do time da capital. O filme que a torcida está acostumado a ver se repetiu, especialmente no primeiro tempo. O time previsível, descaracterizado taticamente e carente de valores individuais fez só o que sabe: correu. Só desceu para o vestiário contabilizando a vantagem parcial porque o Ituano, cantado como um time de técnica refinada por alguns, não acreditou na sua força. A alteração tática implantada por Jair Picerni não demonstrou eficácia. Mesmo com dois atacantes, o Palmeiras foi refém da falta de criatividade no meio-campo. Adãozinho, o mais técnico entre os meias palmeirenses, tem ordens do treinador para não passar do meio-campo. Zinho voltou a lembrar o jogador da Copa de 1994. Rodou, rodou e nada produziu. Coube a Claudecir e a Pedrinho a função de levar a bola para o ataque. No entanto, bem marcados recuaram várias vezes para dar cobertura à defesa, em que Denis e Gustavo não se entendiam. O próprio goleiro Marcos, ao final do primeiro tempo, reclamou dos companheiros. "Temos que acertar a marcação aqui atrás. Os dois zagueiros não podem descer juntos". A única chance do time da capital no primeiro tempo, fora o gol, aconteceu no primeiro minuto. Muñoz driblou três adversários pela direita, cruzou para a área, mas Anselmo chegou atrasado. No tempo restante, o Ituano prevaleceu. Pela esquerda, Lúcio deitava e rolava nas costas de Nenén. E as chances foram se sucedendo. Aos 8 minutos, Pierre desperdiçou de cabeça após cobrança de escanteio em que a defesa ficou olhando. Cinco minutos depois, foi a vez de Evandro perder o gol. A torcida do Palmeiras acordou. Vendo o time jogar no contra-ataque em pleno Parque Antártica, passou a incentivar. Desprezou até os erros seguidos de passe. Ironicamente, só comemorou o gol de Anselmo por obra de uma falha grotesca de Erivelton, que aos 26 minutos perdeu uma bola dominada para o atacante. A vantagem tranqüilizou o Palmeiras. O Ituano, com dificuldades para chegar à área, passou a arriscar com chutes de fora da área, sem incomodar Marcos. Na etapa final, a equipe do interior pressionou nos primeiros minutos. Poderia ter empatado com Juliano, Evandro e Jean Carlos, que falharam na conclusão. Quando a torcida já começava a vaiar, o Palmeiras marcou o segundo gol. Após um cruzamento de Marquinhos da esquerda, Anselmo cabeceou com estilo e marcou 2 a 0. Um pênalti inexistente do goleiro Marcos sobre Flavinho possibilitou ao Ituano marcar o seu gol. Elson deslocou Marcos e diminuiu aos 42. Ficha Técnica: Palmeiras: Marcos; Neném, Gustavo (Leonardo), Dênis e Marquinhos; Claudecir (Corrêa), Adãozinho, Zinho e Pedrinho; Muñoz (Thiago Gentil) e Anselmo. Técnico: Jair Picerni. Ituano: André Luís, Lima, Erivélton, Bandoch e Lúcio; Everaldo, Pierre, Elson e Evandro (Flavinho); Juliano (Caio) e Jean Carlos (Tita). Técnico: Ruy Scarpino. Gols: Anselmo aos 25 minutos do primeiro tempo; Anselmo aos 15 e Elson (pênalti) aos 42 do segundo. Juiz: Luís Marcelo Vicentin Cansian. Cartão amarelo: Marcos, Neném, Dênis e Everaldo. Cartão vermelho: Pierre. Local: Palestra Itália.